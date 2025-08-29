«Крестный отец» GT-R настаивает на бензиновом моторе, но Nissan тянет к электричеству

Производство Nissan GT-R R35 завершено, и на смену ему готовится новое поколение, вокруг которого уже разгорелись споры. Фанаты по всему миру задаются вопросом: останется ли в «Годзилле» бензиновый мотор?

Хироши Тамура, известный как «крестный отец GT-R», признался, что хотел бы сохранить ДВС на еще одно поколение. В своей колонке на сайте Nissan он написал, что для него важно, чтобы у будущего R36 «сохранился хотя бы намек на рев настоящего ДВС». Однако сам же уточнил, что это не позиция компании, а исключительно его личное мнение.

Тем временем у Nissan другие планы. Представленный недавно концепт Hyper Force, который в теории должен стать новым GT-R, получил четыре электромотора суммарной мощностью 1341 л.с. При этом руководство компании прямо заявляет, что финального решения по силовой установке R36 пока нет. Если все же следующий GT-R станет электрокаром, вероятно, это будет прямой конкурент таким спорткарам, как Xiaomi SU7 Ultra и BYD Yangwang U9.

По прогнозам, новый GT-R может появиться ближе к 2030 году. Сейчас кажется, что судьба автомобиля стать электрической “Мехагодзиллой” или бензиновым «последним самураем» будет решаться не только руководством компании, но также и фанатским сообществом.

