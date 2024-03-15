Перед уходом Nissan GT-R получит ограниченную серию с синим салоном

Японская компания Nissan готовит для спорткара GT-R ограниченную серию для внутреннего рынка страны перед тем, как отправит модель в отставку. Новая версия оценивается от 14 443 000 до 30 613 000 йен (примерно 8 966 000 - 19 000 000 рублей)

Силовая установка останется прежней. Это 3,8-литровый V6 мощностью 573 л.с. В версии Nismo данный агрегат форсирован до 608 л.с. Однако комплектациям Premium Edition T-spec и Track Edition достались поршневые кольца, шатуны и коленчатые валы от версии Nismo Special Edition. Эти же версии получат памятные таблички с номером шасси.

Главной внешней особенностью спецверсии станет светло-синее оформление интерьера под названием Blue Heaven, которое доступно для комплектации Premium Edition. В этом цвете выполнены спортивные сиденья, дверные карты и некоторые элементы передней панели.