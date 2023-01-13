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13 янв 2023

Nissan обновил спорткар GT-R

Nissan обновил спорткар GT-R
Автор фото: фирма-производитель

Поклонники марки уже долгое время ожидают смены генерации этого популярного спорткара. К сожалению, автопроизводитель не спешит с этим, выпуская лишь косметическое обновление

Да, в этот раз автомобилю лишь изменили передние бампера, решетку радиатора и передние фары. Аэродинамический обвес тоже изменился – к примеру, здесь появилось новое антикрыло. Занятно, с применением новых деталей коэффициент лобового сопротивления не изменился (0.26), однако автопроизводитель заявляет, что аэродинамика у машины улучшилась.

В гамму суперкара вернулась и версия GT-R T-spec. У неё 20-дюймовые кованые диски с золотистыми акцентами, карбон-керамические тормоза, расширенные передние крылья. Что касается технических характеристик, то здесь все осталось без изменений – 3.8-литровый турбо-мотор выдает 578 лошадиных сил и работает в паре с 6-ступенчатым роботом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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