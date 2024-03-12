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12 мар 2024

Nissan GT-R снимут с производства в следующем году

Nissan GT-R снимут с производства в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания Nissan может отправить в отставку суперкар GT-R уже в следующем году. Официально японцы пока не дают комментариев но ожидается, что об этом объявят уже скоро

По некоторым данным, последняя партия автомобилей будет состоять из 1500 экземпляров (300 из них в версии Nismo). Согласно слухам, проблема заключается в невозможности производства некоторых деталей для суперкара, но каких именно, не уточняется. Вероятно, это связано с переходом на электрическую силовую установку, ведь еще в прошлом году компания намекала об электрифицированном будущем GT-R. Пока прямого преемника у модели нет, кроме футуристичного концепта Hyper Force. Для такого купе заявлена электрическая силовая установка мощностью 1360 л.с. Однако скорее всего, реальность будет более приземленной.

В любом случае, цикл жизни поколения R35, которое дебютировало аж 2007 году, пока продолжается. Более того, модель получила четвертый рестайлинг в прошлом году. Напомним, что GT-R оснащается 3,8-литровым V6 мотором мощностью 570 л.с. и 637 Нм крутящего момента. В “заряженной” версии Nismo этот агрегат форсирован до 600 л.с. и 652 Нм.

При написании новости использовалась информация:
mag-x

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