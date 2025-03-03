Nissan завершает эпоху GT-R R35

После 18 лет на рынке Nissan официально прекратил прием заказов на GT-R R35 в Японии, завершая производство легендарного спорткара. Компания подтвердила, что запланированное количество автомобилеи? было полностью выпущено и выразила благодарность всем фанатам GT-R

В 2007 году GT-R стал прорывом в своем классе благодаря 3,8-литровому твин-турбо V6, полному приводу и роботизированнои? коробке передач. Хотя он не достиг культового статуса Skyline GT-R, автомобиль нашел преданных поклонников и стал звездои? тюнинга и гонок.

Прощание с моделью шло постепенно: в 2022 году R35 покинул Европу, в 2024-м — США, а теперь и роднои? рынок. Nissan подтвердил работу над преемником, но сроки неизвестны. Ожидается, что новыи? GT-R получит электрическую силовую установку, но, судя по последним тенденциям, компания, вероятно, оснастит преемника мягкои? гибриднои? системои?.