Nissan Skyline GT-R поколения 90-х годов превратили в электрокар

Компания Nissan перевела классический Skyline GT-R поколения R32 (с 89 по 94 гг) в полноценный электромобиль. Купе покажут вживую на Токийском автосалоне

Проект разрабатывается с марта 2023 года. Его главная цель - поднять интерес к следующему поколению R36, которое станет полностью электрическим. Такой Skyline внешне практически не отличается от бензинового GT-R, за исключением только оранжевых тормозных суппортов и наличия зарядного порта. Согласно ранним сообщениям, идея данного проекта принадлежит одному из инженеров Nissan, поклоннику классичсекого Skyline GT-R.

Технические характеристики пока не опубликованы. Однако по некоторым предположениям, автомобиль получил два электромотора от Ariya Nismo суммарной мощностью 435 л.с.