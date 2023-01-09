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9 янв 2023

Как убить Nissan Leaf?

Как убить Nissan Leaf?

Английские блогеры провели эксперимент с подержанным Nissan Leaf на предмет его запаса хода. Выяснилось, что при определенном сценарии на машине получится проехать, максимум, километров тридцать

Этим условием является максимальная скорость – испытатели, разогнав электрокар до 159 километров в час,  проехали на нем лишь 34 километра. При этом, уже после пяти километров скорость машины стала автоматически снижаться – сперва до 150, а затем и до 140 километров в час.

После 30 километров пробега бортовые системы предупредили об ограничении мощности электромотора, и скорость стала падать еще больше. Последний отрезок пути автомобиль даже не смог разогнаться больше 60 километров в час.

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