Как убить Nissan Leaf?

Английские блогеры провели эксперимент с подержанным Nissan Leaf на предмет его запаса хода. Выяснилось, что при определенном сценарии на машине получится проехать, максимум, километров тридцать

Этим условием является максимальная скорость – испытатели, разогнав электрокар до 159 километров в час, проехали на нем лишь 34 километра. При этом, уже после пяти километров скорость машины стала автоматически снижаться – сперва до 150, а затем и до 140 километров в час.

После 30 километров пробега бортовые системы предупредили об ограничении мощности электромотора, и скорость стала падать еще больше. Последний отрезок пути автомобиль даже не смог разогнаться больше 60 километров в час.