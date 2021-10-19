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19 окт 2021

Nissan Leaf превратится в кроссовер

Nissan Leaf превратится в кроссовер

До сегодняшнего дня Nissan Leaf был обычным хэтчбеком, но совсем скоро он превратится в кроссовер, а заодно и сменит платформу

Да, сейчас Leaf построен на платформе Nissan V, но она уже устарела, учитывая, что первый электрокар появился одиннадцать лет назад  (в 2009 году). Соответственно, в новой генерации автомобиль переедет на модульную платформ Renault-Nissan CMF-EV. Обе марки уже успели построить несколько моделей на данной «тележке». У Nissan - это хэтчбек Aryia, а у Renault – концепт-кар Megane E-Tech.

В целом в Nissan хотят полностью переключиться на разработку электромобилей. Уже к 2030 году, по заявлению главы европейского подразделения Nissan Гийома Картье, 80 процентов продаж будут принадлежать электромобилям.  С ДВС в Nissan работать более не планируют – из-за ужесточения экологических норм по всему миру.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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