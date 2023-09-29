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29 сен 2023

Новый Nissan Leaf засветился в Лас-Вегасе

Новый Nissan Leaf засветился в Лас-Вегасе
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила новое поколение Leaf на ежегодном общем собрании дилеров в Лас-Вегасе. Официальная премьера запланирована на следующий год

Очевидцы сообщили, что следующее поколение Nissan Leaf получит кузов кросс-купе и новую электрическую силовую установку. Более того, дизайн автомобиля основан на концепте двухлетней давности под названием Nissan Chill-Out. Есть вероятность, что автомобиль получит ту же платформу CMF-EV, на которой также базируется кроссовер Nissan Ariya. По слухам, запас хода составит 426 км.

Напомним, что актуальное второе поколение хэтчбека Nissan Leaf дебютировало в 2017 году. Автомобиль оснащается двумя электромоторами на выбор - мощностями 150 л.с. или 218 л.с. Запас хода составляет 270 и 385 км соответственно. Автомобиль комплектуется автоматической трансмиссией. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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