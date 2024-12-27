Nissan Leaf стал самым популярным электрокаром на вторичном рынке

В ноябре 2024 года россияне приобрели 1 168 подержанных электромобилей, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года (801 авто). Данные были предоставлены аналитическим агентством «АВТОСТАТ»

Основная доля продаж, примерно 70% рынка, пришлась на три бренда: Nissan - 493 проданных автомобиля, Tesla - 158 автомобилей и Zeekr - 147 автомобилей. Лидером продаж на вторичном рынке стал Nissan Leaf. Данный электрокар приобрели 482 россиянина.

Следом за японцем идет более дорогой Zeekr 001 - 91 проданный автомобиль. Также в топ по продажам вошли Tesla Model 3 (72 шт), Tesla Model Y (37 шт) и российский электрокар Evolute i-PRO (68 шт).



По итогам первых 11 месяцев 2024 года, в России было продано 10,8 тысячи подержанных электромобилей, что на 11% больше, чем за тот же период 2023 года.