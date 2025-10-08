Nissan намекнул на возможный выход полноприводного Leaf

Nissan готовится вывести на рынок новое поколение электромобиля Leaf, которое теперь будет выпускаться в кузове кроссовер. Однако, несмотря на обновленный облик, версия с полным приводом пока не планируется

Руководители компании пояснили, что изначально Leaf задумывался как доступный электромобиль, поэтому полный привод не входил в проект. Leaf рассматривается как прямой конкурент переднеприводным Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV.

Тем не менее в Nissan не исключают возможности появления версии Leaf с AWD в будущем. Платформа CMF-EV, на которой построен электромобиль, уже используется в двухмоторной электрической модели Ariya.

Представители компании также уточнили, что кроссовер Ariya не снят с производства, а лишь временно приостановлен, и может вернуться на рынок после обновления.

