Автомобильный портал Motorpage
8 окт 2025

Nissan намекнул на возможный выход полноприводного Leaf

Nissan намекнул на возможный выход полноприводного Leaf
Автор фото: фирма-производитель

Nissan готовится вывести на рынок новое поколение электромобиля Leaf, которое теперь будет выпускаться в кузове кроссовер. Однако, несмотря на обновленный облик, версия с полным приводом пока не планируется

Руководители компании пояснили, что изначально Leaf задумывался как доступный электромобиль, поэтому полный привод не входил в проект. Leaf рассматривается как прямой конкурент переднеприводным Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV.

Тем не менее в Nissan не исключают возможности появления версии Leaf с AWD в будущем. Платформа CMF-EV, на которой построен электромобиль, уже используется в двухмоторной электрической модели Ariya.

Представители компании также уточнили, что кроссовер Ariya не снят с производства, а лишь временно приостановлен, и может вернуться на рынок после обновления.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan Leaf стал самым популярным электрокаром на вторичном рынке

27 декабря 2024
Nissan Leaf

Новый Nissan Leaf засветился в Лас-Вегасе

29 сентября 2023
Nissan Leaf

Как убить Nissan Leaf?

09 января 2023

Nissan Leaf превратится в кроссовер

19 октября 2021
Nissan Leaf

Nissan Leaf превратили в мобильный источник энергии для спасателей

30 сентября 2020
Nissan Leaf e plus 2019

Nissan сделал Leaf полноприводным

24 октября 2019

 Новости Nissan Leaf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 2 6