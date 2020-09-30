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30 сен 2020

Nissan Leaf превратили в мобильный источник энергии для спасателей

Nissan Leaf превратили в мобильный источник энергии для спасателей
Автор фото: фирма-производитель

Японцы разработали электрокар повышенной проходимости, который долгое время может питать отбойный молоток или аппарат искусственной вентиляции легких

Компания Nissan представила экспериментальную версию электрического хэтчбека Leaf, созданную с учетом специфики работы спасательных служб. Автомобиль представляет собой мобильную электростанцию, которая должна обеспечивать электроэнергией специалистов на месте техногенных катастроф и природных катаклизмов.

Ключевая особенность такого автомобиля – дополнительный блок аккумуляторов, которые могут питать медицинское и специальное техническое оборудование. Автопроизводитель утверждает, что запаса батарей на 62 кВт-ч хватит, чтобы в течение шести суток обеспечивать электроэнергией среднестатистический европейский дом для одной семьи. Что касается профессионального оборудования спасателей, то Re-Leaf может на протяжении 24 часов питать отбойный молоток, направленную вентиляционную систему, прибор ИВЛ или 100-ваттный прожектор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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