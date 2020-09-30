Nissan Leaf превратили в мобильный источник энергии для спасателей

Японцы разработали электрокар повышенной проходимости, который долгое время может питать отбойный молоток или аппарат искусственной вентиляции легких

Компания Nissan представила экспериментальную версию электрического хэтчбека Leaf, созданную с учетом специфики работы спасательных служб. Автомобиль представляет собой мобильную электростанцию, которая должна обеспечивать электроэнергией специалистов на месте техногенных катастроф и природных катаклизмов.

Ключевая особенность такого автомобиля – дополнительный блок аккумуляторов, которые могут питать медицинское и специальное техническое оборудование. Автопроизводитель утверждает, что запаса батарей на 62 кВт-ч хватит, чтобы в течение шести суток обеспечивать электроэнергией среднестатистический европейский дом для одной семьи. Что касается профессионального оборудования спасателей, то Re-Leaf может на протяжении 24 часов питать отбойный молоток, направленную вентиляционную систему, прибор ИВЛ или 100-ваттный прожектор.