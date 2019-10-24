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24 окт 2019

Nissan сделал Leaf полноприводным

Nissan сделал Leaf полноприводным
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила тестовый прототип Leaf e+, в состав силовой установки которого вошли два электромотора. Один установлен на передней оси, второй – на задней, тем самым обеспечивая машине привод на все четыре колеса

Суммарная отдача двух электродвигателей составляет около 308 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Система позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес, повышая поворачивающий момент, создаваемый каждой шиной. Кроме того, рекуперативное торможение теперь возможно не только передними, но и задними колесами.

Дизайн автомобиля также претерпел некоторые изменения. Например, арки были расширены, установлены раллийные колеса, а в салоне по центру панели приборов появился 12,3-дюймовый экран. На него выводится подробная информация об автомобиле, в том числе и о работе системы управления полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
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