Электрический хэтчбек Nissan Leaf по-прежнему занимает первую строчку среди глобальных продаж электромобилей, пока ни один производитель не сумел побить японцев по объемам продаж.

К выпуску 100-тысячного электромобиля в Японии, Nissan представил необычный шоу-кар: хэтчбек Leaf второго поколения с кузовом тарга. Все отличия от обычного хэтчбека: в отсутствующих задних дверях и, собственно, отсутствии крыши.

Осталась без изменений и силовая установка электромобиля. Он оснащается электромотором мощностью 150 л.с. и блоком батарей емкостью 40 киловатт-часов. Запас хода составляет до 378 километров, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Второе поколение Nissan Leaf было представлено в сентябре прошлого года. В отличии от своего предшественника, у второго поколения довольно яркая современная внешность и он куда больше похож на обычный хэтчбек.

В Nissan не называют цифры реального запаса хода, но по некоторым данным он составляет 240 километров. Впрочем, в будущем японская компания предложит версию с блоком батарей на 60 киловатт-часов. Максимальная скорость ограничена на отметке 144 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

В компании говорят, что время зарядки батарей от обычной розетки составляет 16 часов от 3-киловатной сети и 8 часов — от 8-киловатной. При использовании быстрой зарядки CHAdeMO до 80% батареи заряжаются всего за 40 минут.

Разительно изменился и салон автомобиля. Центральное место занимает семидюймовый полноцветный тонкий дисплей (TFT) с измененным размещением информации для более удобного использования водителем всех основных систем, включая технологию Safety Shield, проверку степени зарядки и уровня мощности, аудиозаписи и информацию, получаемую через систему навигации. В некоторых странах к информационно-развлекательной системе автомобилей, оборудованных системой навигации, можно добавить Apple CarPlay и Android Auto. Высококонтрастным сенсорным дисплеем TFT можно управлять, поворачивая встроенный в руль пульт управления, что позволяет изменять функции аудио и системы навигации, не убирая руки с руля.

