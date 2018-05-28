Автомобильный портал Motorpage
28 май 2018

Nissan Leaf лишился крыши

Nissan Leaf лишился крыши
Автор фото: фирма-производитель

Электрический хэтчбек Nissan Leaf по-прежнему занимает первую строчку среди глобальных продаж электромобилей, пока ни один производитель не сумел побить японцев по объемам продаж.

К выпуску 100-тысячного электромобиля в Японии, Nissan представил необычный шоу-кар: хэтчбек Leaf второго поколения с кузовом тарга. Все отличия от обычного хэтчбека: в отсутствующих задних дверях и, собственно, отсутствии крыши.

Осталась без изменений и силовая установка электромобиля. Он оснащается электромотором мощностью 150 л.с. и блоком батарей емкостью 40 киловатт-часов. Запас хода составляет до 378 километров, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Второе поколение Nissan Leaf было представлено в сентябре прошлого года. В отличии от своего предшественника, у второго поколения довольно яркая современная внешность и он куда больше похож на обычный хэтчбек.

В Nissan не называют цифры реального запаса хода, но по некоторым данным он составляет 240 километров. Впрочем, в будущем японская компания предложит версию с блоком батарей на 60 киловатт-часов. Максимальная скорость ограничена на отметке 144 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

В компании говорят, что время зарядки батарей от обычной розетки составляет 16 часов от 3-киловатной сети и 8 часов — от 8-киловатной. При использовании быстрой зарядки CHAdeMO до 80% батареи заряжаются всего за 40 минут.

Разительно изменился и салон автомобиля. Центральное место занимает семидюймовый полноцветный тонкий дисплей (TFT) с измененным размещением информации для более удобного использования водителем всех основных систем, включая технологию Safety Shield, проверку степени зарядки и уровня мощности, аудиозаписи и информацию, получаемую через систему навигации. В некоторых странах к информационно-развлекательной системе автомобилей, оборудованных системой навигации, можно добавить Apple CarPlay и Android Auto. Высококонтрастным сенсорным дисплеем TFT можно управлять, поворачивая встроенный в руль пульт управления, что позволяет изменять функции аудио и системы навигации, не убирая руки с руля.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan

Nissan Leaf превратится в кроссовер

19 октября 2017
Nissan Leaf Nismo

Nissan рассекретил Leaf от ателье Nismo

04 октября 2017
Nissan Leaf Nismo

Nissan анонсировал появление Leaf Nismo

03 октября 2017
Nissan Leaf

Nissan Leaf получил версию от NISMO

08 сентября 2017
Nissan Leaf

Nissan представил Leaf второго поколения

06 сентября 2017
Nissan Leaf

Nissan назвал дату премьеры электромобиля для России

23 августа 2017

 Новости Nissan Leaf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2016 «парня в горы тяни...» Тест драйв
24 мая 2018

Toyota RAV4
"«Парня в горы тяни...»"
Audi RS5 - audi rs5 2018 умеет сочетать несочетаемое
Тест драйв
22 мая 2018

Audi RS5
"Новый Audi RS5 умеет сочетать несочетаемое"
Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе
Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 9 9