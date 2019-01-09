Автомобильный портал Motorpage
9 янв 2019

Nissan перезарядил Leaf

Nissan перезарядил Leaf
Автор фото: фирма-производитель

Едва ли не главным параметром при разработке электромобилей является запас хода. Улучшить этот показатель можно разными способами, начиная c применения каких-либо инновационных материалов при создании батареи и заканчивая установкой инерционных систем, которые восполняют запас энергии. Однако можно пойти простым путем и установить в автомобиль более емкий аккумулятор

Именно так и поступила компания Nissan со своим автомобилем Leaf, показав на выставке CES очередное обновление своего электрического хэтчбека. Кстати, помимо батареи, емкость которой увеличилась на 22 кВт•ч, автомобилю добавили мощности. Теперь Leaf оснащается мотором, который развивает 217 лошадиных сил, а с новой батареей автомобиль способен проехать до 385 километров на одной подзарядке, что на целую сотню больше в сравнении с прошлым Leaf.

В стандартное оснащение новинки вошла система полуавтоматического управления ProPilot, работающая на основе лазерного сканера и системы кругового обзора. Кроме того, электрокар получил функцию e-Pedal, благодаря которой осуществлять ускорение, замедление и полную остановку можно оперируя только педалью акселератора.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Leaf Nismo RC

Nissan Leaf "зарядили"

03 декабря 2018
Nissan Leaf Nismo

В Nismo доработали электрический Nissan Leaf

23 июля 2018
Nissan Leaf

Nissan Leaf лишился крыши

28 мая 2018
Nissan

Nissan Leaf превратится в кроссовер

19 октября 2017
Nissan Leaf Nismo

Nissan рассекретил Leaf от ателье Nismo

04 октября 2017
Nissan Leaf Nismo

Nissan анонсировал появление Leaf Nismo

03 октября 2017

 Новости Nissan Leaf

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 2018 сквозь призму скандинавских ценностей Тест драйв
08 января 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40 сквозь призму скандинавских ценностей"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 : высота
Автопутешествия
03 января 2019

Land Rover Discovery
"Высота"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 : спорт в комфортном режиме
Тест драйв
31 декабря 2018

Audi SQ5
"Audi SQ5: спорт в комфортном режиме"
Haval H2 - haval h2 2014 европейское турне
Тест драйв
26 декабря 2018

Haval H2
"Европейское турне Haval H2"

Написано новостей:

2 2 5 2 5