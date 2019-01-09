Nissan перезарядил Leaf

Едва ли не главным параметром при разработке электромобилей является запас хода. Улучшить этот показатель можно разными способами, начиная c применения каких-либо инновационных материалов при создании батареи и заканчивая установкой инерционных систем, которые восполняют запас энергии. Однако можно пойти простым путем и установить в автомобиль более емкий аккумулятор

Именно так и поступила компания Nissan со своим автомобилем Leaf, показав на выставке CES очередное обновление своего электрического хэтчбека. Кстати, помимо батареи, емкость которой увеличилась на 22 кВт•ч, автомобилю добавили мощности. Теперь Leaf оснащается мотором, который развивает 217 лошадиных сил, а с новой батареей автомобиль способен проехать до 385 километров на одной подзарядке, что на целую сотню больше в сравнении с прошлым Leaf.

В стандартное оснащение новинки вошла система полуавтоматического управления ProPilot, работающая на основе лазерного сканера и системы кругового обзора. Кроме того, электрокар получил функцию e-Pedal, благодаря которой осуществлять ускорение, замедление и полную остановку можно оперируя только педалью акселератора.