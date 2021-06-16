Nissan Note породил новую модель

Nissan Motor представил в Японии новую версию компактвэна Note последнего поколения — она называется Aura. Любопытно, но новинка настолько отличается от обычного «Енота», что вполне тянет на самостоятельную модель

Да, у Aura переработанный кузов - все кузовные панели здесь абсолютно новые. Кроме того, новинка увеличилась в размерах – и дело даже не в обвесе – сам кузов стал больше, а значит салон должен быть просторнее. К слову, о салоне, его не стали подвергать серьезным изменениям, однако, материалы отделки были улучшены. Кроме того, эффективнее стала шумоизоляция —были внедрены дополнительные шумопоглощающие маты в крыше и дверях.

Зато в технической составляющей нет никаких изменений – под капотом располагается гибридная силовая установка, состоящая из электромотора и бензинового мотора 1.2. Важно заметить, что ему подняли мощность на двадцать с лишним лошадиных сил - до 136.