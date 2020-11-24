Nissan взрастил нового енота

Компания Nissan рассекретила Note третьего поколения и раскрыла подробности о новинке. Хэтчбек перебрался на новую платформу, получил более современный дизайн

Со сменой поколения Note переехал на архитектуру CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой также базируются Renault Clio, Renault Captur и Nissan Juke последней генерации. По сравнению с предшественником модель уменьшилась в размерах. Колесная база сократилась на 20 миллиметров и теперь равна 2580 миллиметрам, длина – на 55 миллиметров. Новые габариты Note составляют 4045х1695х1505 миллиметров. Для хэтчбека доступны 15- и 16-дюймовые алюминиевые колесные диски. Внешне Note стал походить на более крупный электрокроссовер Nissan Ariya, представленный минувшим летом.

В «базе» Note приводится в движение последовательной гибридной установкой E-Power второго поколения. Она состоит из 1,2-литрового трехцилиндрового «атмосферника» (82 лошадиных силы и 103 Нм момента), электромотора на передней оси и компактной литий-ионной батареи. Переднюю ось вращает электродвигатель, а ДВС выполняет роль генератора. Суммарную мощность установки Nissan не раскрыл. По данным японских СМИ, она развивает до 116 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента – на 7 сил и 26 Нм больше, чем у предшественника.