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4 сен 2017

Nissan показал новую версию Note. Не для России. Не для Европы

Nissan показал новую версию Note. Не для России. Не для Европы
Автор фото: фирма-производитель

Нынешний Nissan Note не продается в России, ушел он и с европейского рынка (там его заменила Micra), но продолжает продаваться в Японии. Причем довольно неплохо, а его гибридная версия расходится даже лучше, чем Toyota Prius. Чтобы интерес к модели не охлаждался, Note обзавелся псевдокроссверной версией Corss Gear.

Конечно же, ни о каких внедорожных приключениях и речи не идет, у Note даже не увеличился дорожный просвет. Машина получила новый обвес с элементами из неокрашенного пластика и псевдозащитой моторного отсека впереди. Кроме того, Nissan Note Cross Gear получил легкосплавные колесные диски черного цвета.

Дооснащать хэтчбеки будет отделение Autech, оно известно на местном рынке своими обвесами для различных моделей Nissan.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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