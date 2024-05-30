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30 май 2024

Nissan Note получил небольшое обновление

Nissan Note получил небольшое обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила рестайлинг актуального поколения кросс-версии Note Autech Crossover. Изменения только косметические. Цены в Японии стартуют от 2 756 600 йен (примерно 1 560 000 рублей)

Как и прежде, переднеприводный Note оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 82 л.с. и один электродвигатель на 116 л.с. Также в полноприводной модификации задний мост вращает 68-сильный электродвигатель.

Узнать новинку можно по передней части, которая получила иные бампера и больше декоративного хрома. Также немного преобразилась задняя часть и добавлен новый дизайн 16-дюймовых колесных дисков. При этом, компания утверждает, что перенастроила подвеску и увеличила дорожный просвет на 25 мм. Главное нововведение в салоне - бардачок с большим объемом.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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