Nissan Note станет семиместным

Новое поколение Nissan Note может получить три ряда сидений и сдвижные двери

Новый Note должен выйти на рынок в 2020 году. Одним из главных сюрпризов станет 7-местная версия. По данным японского издания Response, такой Note получит увеличенную колесную базу и задние сдвижные двери. Что касается внешности, то Nissan Note заметно преобразится. Он получит уходящие практически до лобового стекла V-образные светодиодные фары и большую фронтальную решетку.

В техническом плане известно лишь то, что гибридная версия e-POWER получит эволюционное развитие. Она по-прежнему будет использовать сочетание 1,2-литрового 3-цилиндрового мотора и электродвигателя. Мощность первого составит 80 л.с., второго — 110 л.с. Будут предлагаться версии как с передним, так и с полным приводом.