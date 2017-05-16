Ошеломляющий успех гибридного хэтчбека Nissan Note e-Power на внутреннем японском рынке, кажется, был неожиданным даже для менеджмента самой компании

Появившись на рынке в ноябре прошлого года он буквально за пару месяцев выбился в лидеры сегмента обойдя по объемам продаж считающийся эталонным гибридным автомобилем Toyota Prius.

«Мы думаем, данная технология может найти распространение и за пределами Японии, — заявил в интервью Automotive News исполнительный вице-президент по глобальным продажам Даниэль Скиллачи. — Мы будем двигаться по пути дальнейшей электрофикации наших транспортных средств, но речь идет не только об электромобилях, но и о таких гибридах как Note e-Power».

Nissan Note e-Power оснащен электромотором и 1,2-литровым трехцилиндровым мотором, который выступает в роли генератора для зарядки батарей электромотора, который и приводит в движение колеса. В отличие от большинства подобных гибридных автомобилей последних поколений у Note e-Power нет возможности подзарядки батарей от электросети или на зарядных станциях. При этом, Nissan Note e-Power примерно на 10% экономичнее Toyota Prius Plug-In Hybrid.

В Nissan говорят, что окончательное решение об организации продаж гибридного хэтчбека Note пока не принято.