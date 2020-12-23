Представлен новый Nissan Note

Читатель Motorpage справедливо заметит, что его ведь показали еще в ноябре – и будет прав! Правда, тогда автомобиль представили лишь в переднеприводном исполнении. Теперь же речь пойдет про машины с полным приводом

Новый Note – гибрид, под капотом которого расположился маленький мотор 1.2 литра мощностью в 82 лошадиных силы. Дополнительно здесь установлен и небольшой электромотор, а общая мощность установки - 116 лошадиных сил. На задней же оси смонтирован еще один электромотор, который развивает 69 лошадиных сил.

Если же говорить о внешности, то машина является неким миксом черт электрокаров Leaf и Ariya. К слову, новинка меньше предшественника – примерно на пять сантиметров по каждому параметру. Правда, производитель заявляет, что места в ней меньше не стало – плотная компоновка агрегатов делает свое дело.