Когда в Россию приедет новый Nissan Pathfinder?

Пресс-служба японского бренда сообщает, что продажи нового внедорожника начнутся уже совсем скоро

Прием заказов будет открыт уже до конца этого года, а живые продажи запустятся в середине января следующего года. Интересно, что автомобиль будет продаваться в четырех комплектациях. Уже в базе автомобиль оснастят светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем, семью подушками безопасности, обогревом лобового стекла, руля и сидений. Также будет доступна система Nissan Connect Services, дающая возможность управлять некоторыми функциями автомобиля через смартфон.

Что касается агрегатов, то выбора здесь не будет - безальтернативный мотор 3.5 V6 на 249 лошадиных сил, который будет работать в паре с девятиступенчатым автоматом. Отметим что двигатель уже проверен временем. Это известный мотор с индексом VQ35DE, который ставился на различные автомобили Nissan с 2000 года - Teana, Murano и.т.д.