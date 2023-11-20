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20 ноя 2023

Представлен кроссовер Nissan Pathfinder для рынка Китая

Представлен кроссовер Nissan Pathfinder для рынка Китая

Компания Nissan провела презентацию нового кроссовера в рамках автосалона в Гуанчжоу. Им оказался локализованный для китайского рынка Nissan Pathfinder. Он значительно отличается от американского варианта. Автомобиль поступит в продажу в начале следующего года. Производство будет налажено на совместном предприятии Dongfeng-Nissan

Первое, что следует упомянуть - это урезанная моторная гамма. Китайский вариант не получил 3,5-литровый V6 и 9-ступенчатый “автомат”, а вместо этого кроссовер довольствуется только 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 л.с. и вариатором с 8 виртуальными передачами. В стандартной конфигурации заявлен только передний привод, но топовая версия получила полноприводную трансмиссию. 

Фактически дизайн автомобиля показали еще на Шанхайской выставке в апреле этого года. Значительно изменилась передняя часть. Решетка радиатора стала шире и теперь состоит из вертикальных хромированных элементов, которые визуально интегрированы с новой передней светодиодной оптикой. В сравнении с американцем, новинка стала на 126 мм длиннее, но сохранила колесную базу.

Покупателям предложена 7-местная компоновка салона по формуле 2+2+3, но также в будущем обещают представить 6-местную вариацию с более комфортным задним диваном. На передней панеле установлена единая консоль цифровой “приборки” и мультимедийной системы. По сравнению с американской версией, тут по-другому оформлены дефлекторы климатической системы и сам блок климат-контроля.
 

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