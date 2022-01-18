Стартовал прием заказов на Nissan Pathfinder для российского рынка

Компания Nissan объявляет российские комплектации и цены нового Nissan Pathfinder. Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров Nissan уже в феврале

Новый Nissan Pathfinder будет поставляться в Россию из США. Производство налажено на заводе марки в Смирне, штат Теннесси. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Business, High Tech, Top и Top Comfort. Абсолютно во всех версиях Nissan Pathfinder оснащается атмосферным 3,5-литровым двигателем V6 (VQ35) с прямым впрыском топлива и мощностью в 284 лошадиные силы. В качестве коробки передач используется новая 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Также автомобиль оснащен системой интеллектуального полного привода.

В базовой комплектации Вusiness автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, приборной панелью с семидюймовым многофункциональным дисплеем, мультимедийной системой с монитором диагональю 8 дюймов и возможностью синхронизации мобильных устройств через Apple CarPlay и Android Auto, а также системой NissanConnect Services. Кроме того, новый Nissan Pathfinder в комплектации Business располагает салонным зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения, аудиосистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Водительское кресло имеет электрорегулировки по десяти направлениям, руль настраивается по вылету и высоте, а для пассажиров второго ряда предусмотрен эргономичный центральный подлокотник. Цена на Nissan Pathfinder в комплектации Вusiness стартует с отметки 4 285 000 рублей.