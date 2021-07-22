Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2021

Nissan Pathfinder едет в Россию

Nissan Pathfinder едет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

На официальном сайте российского представительства Nissan появился анонс о скором появлении модели Pathfinder на нашем рынке – ждем конца текущего года

Машину будут поставлять к нам из Америки – российской сборки ждать не стоит. Цены на новинку не известны, но на домашнем рынке кроссовер продают по цене от 33 тысяч долларов (около двух с половиной миллионов рублей по текущему курсу). На российском рынке автомобиль будет предлагаться в дух исполнениях (с 7 и 8-местным салоном) и безальтернативной силовой установкой.

Под капотом Pathfinder располагается 286-сильный мотор V6, который работает в паре с обычным автоматом! Это очень важное новшество, учитывая тот факт, что на вариатор, который устанавливался на модель раньше, было много нареканий.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Pathfinder

Российские Nissan Pathfinder попали под отзыв

22 марта 2021
Nissan Pathfinder

Nissan представил новый Pathfinder

05 февраля 2021

Новый Nissan Pathfinder едет в Россию!

28 января 2021

Nissan рассекретил обновленную версию кроссовера Pathfinder

08 июля 2016
Nissan Pathfinder 2015

Сегодня в России начинаются продажи внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения

31 октября 2014

Новое поколения Nissan Pathfinder на американском рынке будет стоить от 30,5 тысяч долларов

22 октября 2014

 Новости Nissan Pathfinder

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул
Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"

Написано новостей:

2 8 6 9 9