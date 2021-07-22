Nissan Pathfinder едет в Россию

На официальном сайте российского представительства Nissan появился анонс о скором появлении модели Pathfinder на нашем рынке – ждем конца текущего года

Машину будут поставлять к нам из Америки – российской сборки ждать не стоит. Цены на новинку не известны, но на домашнем рынке кроссовер продают по цене от 33 тысяч долларов (около двух с половиной миллионов рублей по текущему курсу). На российском рынке автомобиль будет предлагаться в дух исполнениях (с 7 и 8-местным салоном) и безальтернативной силовой установкой.

Под капотом Pathfinder располагается 286-сильный мотор V6, который работает в паре с обычным автоматом! Это очень важное новшество, учитывая тот факт, что на вариатор, который устанавливался на модель раньше, было много нареканий.