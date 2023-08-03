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3 авг 2023

Опубликованы изображения иного Nissan Pathfinder

Опубликованы изображения иного Nissan Pathfinder
Автор фото: фирма-производитель

В сети появились фотографии серийной версии кроссовера Nissan Pathfinder для китайского рынка

Внешность автомобиля практически не отличается от экземпляра, дебютировавшего на Шанхайском автосалоне несколько месяцев назад. Единственное - отсутствует светодиодная подпись названия модели. По сравнению с глобальной версией, китайская получила иную решетку радиатора и передний бампер. Изображения раскрывают лишь небольшую часть салона. Можно заметить, что китайский Pathfinder обзаведется оригинальной «мультимедийкой», но сохранит блок климат-контроля как у глобальной версии.

Согласно шильдикам на двери багажника, автомобиль получит бензиновую «турбочетверку» объемом 2,0 л. Привод у «засвеченой» версии полный. Infinity QX с таким же мотором развивает 252 л.с. и 372 Нм. крутящего момента. Сборка китайского Nissan Pathfinder будет налажена на заводе  СП Nissan и Dongfeng.

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