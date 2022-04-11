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11 апр 2022

Nissan Pathfinder получил внедорожную версию

Nissan Pathfinder получил внедорожную версию
Автор фото: фирма-производитель

Nissan Pathfinder R53 обзавелся новой модификацией — она называется Rock Creek и отличается подготовкой к тяжелому бездорожью

Надо сказать, что производитель здесь не стал ограничиваться внешним тюнингом. Разумеется, здесь есть все тематические аксессуары - резина АТ, экспедиционный багажник, расширители колесных арок и.т.д. На месте и стилистические штрихи вроде окраски кузова в матовый зеленый оттенок, тканевой обивки кресел, которая хорошо поддается мойке, и специальных шильдиков с указанием наименования спецверсии.

Впрочем, инженеры Nissan поработали и с технической частью. Во-первых,  при помощи установки новых амортизаторов и пружин дорожный просвет был увеличен с  «гражданских» 17 сантиметров до, уже внушительных, 19.6 сантиметров. Во-вторых, был форсирован двигатель. Штатному  284-сильному V6  добавили одиннадцать лошадиных сил сверху (до 295 лошадиных сил). Крутящий момент также возрос – до 366 Ньютон-метров. Характер доработок не уточняется, но скорее всего увеличение мощности было достигнуто путем перепрограммирования ЭБУ.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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