Некоторые детали нового Nissan Patrol показали на тизерах

Марка Nissan начала тизерную кампанию по рассекречиванию кроссовера Patrol нового поколения. Каждый четверг до презентации 4 сентября будут публиковаться изображения деталей обновленного автомобиля

Судя по изображениям, автомобиль получит более крупную хромированную решетку радиатора с сетчатым рисунком и новые задние фонари с С-образными и горизонтальными светодиодными элементами. Также показали и силуэт кузова кроссовера, который вероятно будет отличаться более квадратными формами.

О силовой установке информации пока нет. Предполагается, что новый Nissan Patrol будет оснащен 3,5-литровым V8, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой же агрегат устанавливается на QX80 и развивает 456 л.с.