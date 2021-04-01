Представлен Nissan Patrol Nismo

В честь 70-летнего юбилея оригинального Patrol, в Nissan представили заряженную версию внедорожника, которая прошла через руки специалистов Nismo

В первую очередь, была проведена существенная работа над стилем – внедорожник одели в дерзкий боди-кит, который помимо бамперов и молдингов включает в себя новый капот и решетку радиатора. Изменилась и оптика – спереди и сзади появились затемненные фары. Не обошлось и без новых дисков – штатные 20-дюймовые колеса заменили на кастомные алюминиевые 22-дюймовые «катки». Салон обновили при помощи спортивных кресел и отделкой под карбон.

Что касается технических параметров, то специалисты из Nismo поработали над двигателем, добавив штатному 405-сильному мотору еще пятнадцать «лошадей». Подвеску «перетряхнули », заменив штатные амортизаторы на более жесткие от фирмы Bilstein.