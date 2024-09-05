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5 сен 2024

Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol

Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Nissan провела презентацию нового внедорожника Patrol, который на американском рынке также известен, как Armada. Изменилось все: внешность, интерьер и моторная гамма

Автомобиль получил крупную решетку радиатора, П-образные блоки светодиодных фар, двухцветный кузов с черной крышей и иные задние бампера с более массивной защитой. К тому же, для рынка США подготовили хардкорную внедорожную версию под названием Pro-4X. Она отличается развитым внедорожным обвесом, решеткой радиатора, наличием дополнительной защиты днища и эксклюзивными 20-дюймовыми дисками с внедорожными шинами. Интерьер очень похож на соплатформенный Infiniti QX80. Здесь также установлен единый экран “приборки” и мультимедийной системы (диагональ каждого - 12,3 дюйма), а также центральный тоннель с множеством физических кнопок. 

Под капотом расположился 3,5-литровый V6 мощностью 431 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. 5,6-литрового V8 больше не будет, но на ближневосточном рынке новый Patrol предложат также с 3,8-литровым V6 на 316 л.с. и 386 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
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