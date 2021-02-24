Nissan Patrol прокачают в Nismo

На первый взгляд, это прекрасная новость, так как от придворного тюнинг-ателье давно не было слышно информации о новых проектах

Издание AutoHome опубликовало шпионские снимки «заряженного» Patrol. К сожалению, на них машина накрыта покрывалом, и разглядеть что-либо попросту невозможно за исключением колесных дисков крупного размера (предположительно двадцатого радиуса) и нового переднего бампера.

Что касается техники, то поговаривают, что штатный мотор форсируют лишь слегка. Предполагаемая отдача – 430-450 лошадиных сил. Возможно, что тюнеры поработают с настройками рулевого управления и подвески. Впрочем, до дебюта осталось лишь пара месяцев. Так что совсем скоро мы увидим либо основательно переработанную машину, либо очередную стилистическую модернизацию.