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24 фев 2021

Nissan Patrol прокачают в Nismo

Nissan Patrol прокачают в Nismo

На первый взгляд, это прекрасная новость, так как от придворного тюнинг-ателье давно не было слышно информации о новых проектах

Издание AutoHome опубликовало шпионские снимки «заряженного» Patrol. К сожалению, на них машина накрыта покрывалом, и разглядеть что-либо попросту невозможно за исключением колесных дисков крупного размера (предположительно двадцатого радиуса) и нового переднего бампера.

Что касается техники, то  поговаривают, что штатный мотор форсируют лишь слегка. Предполагаемая отдача – 430-450 лошадиных сил.  Возможно, что тюнеры поработают с настройками рулевого управления и подвески. Впрочем, до дебюта осталось лишь пара месяцев. Так что совсем скоро мы увидим либо основательно переработанную машину, либо очередную стилистическую модернизацию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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