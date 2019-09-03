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3 сен 2019

Обнаружен новый Nissan Patrol

Обнаружен новый Nissan Patrol

В Сети появились шпионские изображения нового Nissan Patrol. Внедорожник сохранил узнаваемый дизайн, но получил новую оптику, бампера, радиаторную решётку и пятую дверь

Да, революционных изменений в облике нет, да и в интерьере их тоже нет, однако инженеры Nissan пересмотрели дизайн передней панели, добавили два больших сенсорных экрана и заменили руль. Вероятно, новинка получит расширенные возможности персонализации и обзаведется новыми материалами отделки.

Что касается моторной линейки, то и здесь не стоит ждать каких-либо откровений: новый Patrol оснастят знакомыми бензиновыми V-образными моторами объёмом 4.0 литра и 5.6 литра, мощностью в 275 лошадиных сил и 400 лошадиных сил соответственно. Презентация внедорожника состоится в ближайшие недели в Объединённых Арабских Эмиратах.

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