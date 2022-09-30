В ателье Manhart разработали золотой Nissan Patrol

Nissan Patrol является одной из любимых машин шейхов на Ближнем Востоке, а еще они любят роскошь. Мастера Manhart решили соединить две истории в одном продукте и разработали золотой Nissan Manhart

Разумеется, изготавливать кузов из чистого золота никто не стал – на машину только нанесли красивый рисунок полосами золотой краски. Также на машину установили кастомный обвес из углепластика и диски золотого цвета, размером в 24 дюйма.

Поработали и с технической частью машины - к примеру, установили турбонаддув на 5.8-литровый атмосферник. В результате чего мощность выросла с 434 до 650 лошадиных сил. Была заменена и система выпуска.