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30 сен 2022

В ателье Manhart разработали золотой Nissan Patrol

В ателье Manhart разработали золотой Nissan Patrol
Автор фото: фирма-производитель

Nissan Patrol является одной из любимых машин шейхов на Ближнем Востоке, а еще они любят роскошь. Мастера Manhart решили соединить две истории в одном продукте и разработали золотой Nissan Manhart

Разумеется, изготавливать кузов из чистого золота никто не стал – на машину только нанесли красивый рисунок полосами золотой краски. Также на машину установили кастомный обвес из углепластика и диски золотого цвета, размером в 24 дюйма.

Поработали и с технической частью машины - к примеру, установили турбонаддув на 5.8-литровый атмосферник. В результате чего мощность выросла с 434 до 650 лошадиных сил. Была заменена и система выпуска.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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