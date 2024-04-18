Представлен новый Nissan Qashqai

Компания Nissan провела в Европе презентацию обновленного кроссовера Qashqai. Изменения коснулись дизайна и мультимедийного комплекса

Теперь модель внешне стала похожа на своего электрического собрата Ariya EV. У них идентично оформлена передняя часть, только Qashqai получил крупную решетку радиатора треугольной формы и укороченные светодиодные полосы ходовых огней. Внутри установлен новый мультимедийный комплекс на базе Android, работающий на 6-ядерном процессоре. Диагональ экрана - 12,3 дюйма. “Мультимедийка” получила расширенный функционал Google ассистентов и новейшую систему кругового обзора Around View Monitor с 3D-обзором автомобиля.

Моторная гамма осталась прежней. Покупателям предложен выбор из “мягких” гибридов с 1,3-литровым турбомотором мощностью 138 л.с. и 158 л.с., а также 190-сильным полноценным гибридом E-Power с 1,5-литровым агрегатом и одним электродвигателем.