Автомобильный портал Motorpage
19 фев 2021

Представлен новый Nissan Qashqai

Представлен новый Nissan Qashqai
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль можно называть действительно новым, и дело тут не во внешнем виде, а в переезде на новую платформу

Раз уж мы начали с технической составляющей машины, то о ней и поговорим. Да Qashqai переехал на платформу CMF-C и несколько увеличился в размерах по сравнению с предшественником. Изменилась и гамма двигателей, теперь у нас здесь присутствуют гибриды и малообъемные турбо-моторы. Если говорить конкретно, то речь идёт о двигателях 1.3 и 1.5 с турбиной и электрической надстройкой. Мощность первого - 138 или 154 лошадиных силы в зависимости от комплектации. Вторая силовая установка развивает 187 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то с ним тоже поработали. Автомобиль остался узнаваемым, но при этом теперь он выглядит более изящным. Динамичный и легкий профиль в купе с новомодными решениями вроде с-образных фар создают интересный облик. Интерьер тоже освежили -  появилась новая архитектура центральной консоли, новая мультимедийная система и.т.д.  Интересно посмотреть в каком виде доедет новый Qashqai до нас - сохранит ли он, например, гибридные силовые установки. Все секреты нам раскроют в конце 2021 - начале 2022 года .

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Qashqai 2020

Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года

01 октября 2020

Новый Nissan Qashqai - есть вопросы и нюансы

08 сентября 2020

Новый Nissan Qashqai заметили во время тестов

12 августа 2020

Nissan вывела на тесты новый Qashqai

11 июня 2020

Озвучена дата премьеры нового поколения Nissan Qashqai

28 января 2020
Nissan Qashqai 2018

Nissan Qashqai снова занял почётное место

26 сентября 2018

 Новости Nissan Qashqai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"

Написано новостей:

2 7 7 2 4