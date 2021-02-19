Представлен новый Nissan Qashqai

Автомобиль можно называть действительно новым, и дело тут не во внешнем виде, а в переезде на новую платформу

Раз уж мы начали с технической составляющей машины, то о ней и поговорим. Да Qashqai переехал на платформу CMF-C и несколько увеличился в размерах по сравнению с предшественником. Изменилась и гамма двигателей, теперь у нас здесь присутствуют гибриды и малообъемные турбо-моторы. Если говорить конкретно, то речь идёт о двигателях 1.3 и 1.5 с турбиной и электрической надстройкой. Мощность первого - 138 или 154 лошадиных силы в зависимости от комплектации. Вторая силовая установка развивает 187 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то с ним тоже поработали. Автомобиль остался узнаваемым, но при этом теперь он выглядит более изящным. Динамичный и легкий профиль в купе с новомодными решениями вроде с-образных фар создают интересный облик. Интерьер тоже освежили - появилась новая архитектура центральной консоли, новая мультимедийная система и.т.д. Интересно посмотреть в каком виде доедет новый Qashqai до нас - сохранит ли он, например, гибридные силовые установки. Все секреты нам раскроют в конце 2021 - начале 2022 года .