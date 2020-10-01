Компания Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года. Автомобиль, так же как и его старший собрат по линейке - Nissan X-Trail, получил новые функции и опции connectivity, направленные на повышение уровня комфорта, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Для активации функции требуется зажать клавишу на несколько секунд. Данная опция обычно доступна только на кроссоверах более дорогих сегментов. Кроме того в комплектациях Nissan Qashqai 2020-го модельного года, где головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM).

Для покупателей Nissan Qashqai доступны два варианта силовых установок: турбированный бензиновый двигатель объемом 1.2 литра, мощностью 115 л.с. и атмосферный 2.0 литровый двигатель, мощностью 144 л.с. Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.