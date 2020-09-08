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8 сен 2020

Новый Nissan Qashqai - есть вопросы и нюансы

Новый Nissan Qashqai - есть вопросы и нюансы

Компания не сможет начать производство следующего поколения популярного кроссовера в срок. Выпуск отложен на полгода

Nissan планировал начать выпуск Кашкая нового поколения в октябре 2020 года, и ждать кроссовер оставалось бы всего месяц, но теперь производство автомобиля не начнется до середины 2021 года. Об этом изданию Financial Times сообщили два источника в компании, уточнив, что дата постановки машины на конвейер до сих пор не выбрана. Прототипы Nissan Qashqai продолжают испытывать на дорогах общего пользования.

Как передает журнал «За Рулем», задержка во многом связана с последствиями пандемии, которая изменила приоритеты компании. Задержка также может дать Nissan больше времени на подготовку к форс-мажору — если Великобритания не заключит сделку с Европейским союзом после выхода из ЕС, учитывая тот факт, что Qashqai собираются производить на заводе в британском Сандерленде.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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