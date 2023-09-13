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13 сен 2023

Nissan Qashqai подешевел в России

Nissan Qashqai подешевел в России

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый Nissan Qashqai, ввезенный по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость автомобиля значительно ниже ожидаемой - от 3 595 000 рублей

Неофициальные продажи кроссовера начались еще весной этого года. Тогда автомобиль с полным приводом оценили в 5 300 000 рублей. Актуальная стоимость кроссовера значительно разнится. Так, за базовую переднеприводную комплектацию дилер попросит от 3 595 000 рублей, а модификация с полным приводом доступна от 4 065 000 рублей, что на 1 235 000 рублей дешевле, чем предыдущая стоимость.

Напомним, что третье поколение Nissan Qashqai 2021 года оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,3 л. Мощность - 158 л.с. Крутящий момент - 270 Нм. Средний расход топлива у переднеприводной версии - 5,5 л., а у полноприводной - 6,2 л. Мотор работает в паре с вариатором. 

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