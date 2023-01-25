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25 янв 2023

Nissan Qashqai показал себя трюкачом на лосином тесте

Nissan Qashqai показал себя трюкачом на лосином тесте

Испанские эксперты опубликовали очередной отчёт об испытаниях манёвром уклонения от препятствия: на этот раз испытуемым стал кроссовер Nissan Qashqai актуального поколения

В глаза сразу бросается тот факт, что во время резкого маневра одно колесо отрывалось от земли. Была  замечена и ещё одна особенность поведения Qashqai, которая выразилась в сильной раскачке кузова.  Эксперты порекомендовали японскому концерну поработать с настройками задней подвески.

С другой стороны - автомобиль не сбил ни одного конуса и прошел испытание, пусть и своеобразно, на рекомендованной скорости в 77 километров в час. К тому же тест-пилоты сообщали, что машина оставалась контролируемой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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