Nissan Qashqai показал себя трюкачом на лосином тесте

Испанские эксперты опубликовали очередной отчёт об испытаниях манёвром уклонения от препятствия: на этот раз испытуемым стал кроссовер Nissan Qashqai актуального поколения

В глаза сразу бросается тот факт, что во время резкого маневра одно колесо отрывалось от земли. Была замечена и ещё одна особенность поведения Qashqai, которая выразилась в сильной раскачке кузова. Эксперты порекомендовали японскому концерну поработать с настройками задней подвески.

С другой стороны - автомобиль не сбил ни одного конуса и прошел испытание, пусть и своеобразно, на рекомендованной скорости в 77 километров в час. К тому же тест-пилоты сообщали, что машина оставалась контролируемой.