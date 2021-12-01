Nissan вывел на тесты электрический Qashqai

Похоже, что совсем скоро популярный японский кроссовер обзаведется электрической модификацией. Премьера новинки состоится весной 2022 года

Строго говоря, это будет не "чистый" электрокар, а гибрид. Здесь используется небольшой турбомотор 1.2, однако его роль быть генератором для батарей. В движение же машина приводится 190-сильным электродвигателем. К сожалению, данных по емкости батарейного блока у нас нет, так что о каком-либо точном значении запаса хода говорить сложно.

Зато можно с уверенностью говорить, что существенных отличий между обычным и "зеленым" Qashqai не будет. На фотографиях можно заметить, что на тестируемых экземплярах под камуфляж "убрана" лишь передняя и задняя оптика. С большой долей вероятности можно сказать, что изменениям подвергнутся лишь эти элементы. Отметим, что кросовер будет в основном продаваться на европейском рынке. Продажи этой модели в нашей стране маловероятны, так как до России даже не добрался обычный Qashqai третьего поколения.