Автомобильный портал Motorpage
1 дек 2021

Nissan вывел на тесты электрический Qashqai

Nissan вывел на тесты электрический Qashqai
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что совсем скоро популярный японский кроссовер обзаведется электрической модификацией. Премьера новинки состоится весной 2022 года

Строго говоря, это будет не "чистый" электрокар, а гибрид. Здесь используется небольшой турбомотор 1.2, однако его роль быть генератором для батарей. В движение же машина приводится 190-сильным электродвигателем. К сожалению, данных по емкости батарейного блока у нас нет, так что о каком-либо точном значении запаса хода говорить сложно.

Зато можно с уверенностью говорить, что существенных отличий между обычным и "зеленым" Qashqai не будет.  На фотографиях можно заметить, что на тестируемых экземплярах под камуфляж "убрана" лишь передняя и задняя оптика. С большой долей вероятности можно сказать, что изменениям подвергнутся  лишь эти элементы. Отметим, что кросовер будет в основном продаваться на европейском рынке. Продажи этой модели в нашей стране маловероятны, так как до России даже не добрался обычный Qashqai третьего поколения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Qashqai (2022)

Представлен новый Nissan Qashqai

19 февраля 2021
Nissan Qashqai 2020

Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года

01 октября 2020

Новый Nissan Qashqai - есть вопросы и нюансы

08 сентября 2020

Новый Nissan Qashqai заметили во время тестов

12 августа 2020

Nissan вывела на тесты новый Qashqai

11 июня 2020

Озвучена дата премьеры нового поколения Nissan Qashqai

28 января 2020

 Новости Nissan Qashqai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas pro (2021) объехал конкурентов на гибридных технологиях Тест драйв
29 ноября 2021

Geely Atlas
"Объехал конкурентов на гибридных технологиях"
Hyundai Creta - hyundai creta (2020) помогает развивать правое полушарие мозга
Тест драйв
26 ноября 2021

Hyundai Creta
"Помогает развивать правое полушарие мозга"
Opel Crossland - opel crossland (2021) соблазняет без заигрываний
Тест драйв
24 ноября 2021

Opel Crossland
"Понравится ли новый Opel Crossland женщинам?"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 9 6