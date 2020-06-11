Nissan вывела на тесты новый Qashqai

В Сети появились первые фотографии, сделанные на тестах кроссовера Nissan Qashqai нового поколения

Все автомобили плотно закрыты камуфляжем. Однако на некоторых снимках видно, что рисунок головной оптики у Qashqai нового поколения будет напоминать фары Murano. Авторы снимков утверждают, что они сделаны на полигоне компании Nissan. При этом на одной из фото¬графий рядом с моделью японской марки стоит кроссовер 01 китайского бренда Link & Co, принадлежащего Geely.

Предполагается, что кроссовер, сохранив в целом узнаваемый образ, позаимствует кое-какие стилистические у модели Juke. Серьезные изменения ожидаются и в салоне вседорожника: по предварительным данным, Qashqai получит полностью переработанную переднюю панель и новую мультимедийную систему.

Моторную же гамму Nissan собирается модернизировать в полном соответствии с современными трендами, то есть с активным привлечением электричества. Вместо традиционных дизельных моторов новинку снабдят сразу двумя вариантами гибридных силовых установок. Первой будет фирменная ePower, вторую же Nissan может позаимствовать у коллег из Mitsubishi. Кроме того, 48-вольтовыми надстройками обзаведутся и бензиновые двигатели.