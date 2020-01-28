Озвучена дата премьеры нового поколения Nissan Qashqai

Дебют третьего поколения Кашкая намечен на сентябрь. Скорее всего, автомобиль представят на автосалоне во Франкфурте

Помимо даты известны и некоторые подробности о самой новинке. Например, дизайн автомобиля будет во многом перекликаться с концептом IMQ. Что касается техники, то в основе будущего «Кашкая» будет лежать переработанная платформа СМF. Как считают эксперты из Autocar, ждать перехода на новую «тележку» явно не стоит.

В Европе Qashqai лишится дизельных версий, зато получит сразу две гибридные. Одна из них будет основана на фирменной системе ePower: она задействует бензиновый ДВС в качестве генератора, а в движение приводится электромотором и батареями. Схему второго гибрида Nissan подсмотрит у Mitsubishi. Детали пока держатся в секрете, но наверняка предусмотрят возможность подзарядки от розетки.