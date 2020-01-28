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28 янв 2020

Озвучена дата премьеры нового поколения Nissan Qashqai

Озвучена дата премьеры нового поколения Nissan Qashqai

Дебют третьего поколения Кашкая намечен на сентябрь. Скорее всего, автомобиль представят на автосалоне во Франкфурте

Помимо даты известны и некоторые подробности о самой новинке. Например,  дизайн автомобиля будет во многом перекликаться с концептом IMQ. Что касается техники, то в основе будущего «Кашкая» будет лежать переработанная платформа СМF. Как считают эксперты из Autocar, ждать перехода на новую «тележку» явно не стоит.

В Европе Qashqai лишится дизельных версий, зато получит сразу две гибридные. Одна из них будет основана на фирменной системе ePower: она задействует бензиновый ДВС в качестве генератора, а в движение приводится электромотором и батареями. Схему второго гибрида Nissan подсмотрит у Mitsubishi. Детали пока держатся в секрете, но наверняка предусмотрят возможность подзарядки от розетки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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