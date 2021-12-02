Электрический кроссовер Nissan Ariya скрестили с гоночным болидом

Компания Nissan представила необычный концепт-кар под названием Ariya Single Seater, который больше походит на болид формулы «Е», чем на обычный автомобиль

Смысл данного проекта – демонстрация возможности использования платформы кроссовера Ariya не только в гражданских машинах, но и в подобных спорткарах. Любопытно, но некоторые стилистические решения дизайнеры также позаим¬ствовали у кроссовера— в частности, это форма передней части концепта, которая должна ассоцииро¬ваться с литерой V, и бронзовый цвет кузова.

Двигатели также были взяты от стандартной Ariya. Производилась ли какая-либо доработка моторов – неизвестно. К сожалению, характеристики также остаются нераскрытыми. Напомним, что на кроссовере самый мощный вариант силовой установки (два электродвигателя) выдает 394 лошадиные силы