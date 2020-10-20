Nissan запатентовал в России свой первый электрокар

Nissan Ariya построен на новой электрической платформе с независимой задней подвеской и возможностью установки электромоторов на передней и задней осях

Компания Nissan запатентовала в России внешность своего первого электрокара под названием Ariya. На соответствующий документ в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС) обратила внимание «Российская газета». Точные даты появления машины на отечественном рынке пока неизвестны.

Кроссовер Nissan Ariya построен на новой электрической платформе с независимой задней подвеской и возможностью установки электромоторов на передней и задней осях. Новинка может комплектоваться батареей емкостью 63 либо 87 киловатт-часов. Переднеприводный кроссовер оснащается одним электромотором мощностью 218–242 лошадиные силы. Полноприводные модификации получили силовую установку мощностью 278–305 лошадиных сил. Запас хода у кроссовера в зависимости от версии варьируется от 360 до 500 км по циклу WLTP.