Автомобильный портал Motorpage
20 окт 2020

Nissan запатентовал в России свой первый электрокар

Nissan запатентовал в России свой первый электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Nissan Ariya построен на новой электрической платформе с независимой задней подвеской и возможностью установки электромоторов на передней и задней осях

Компания Nissan запатентовала в России внешность своего первого электрокара под названием Ariya. На соответствующий документ в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС) обратила внимание «Российская газета». Точные даты появления машины на отечественном рынке пока неизвестны.

Кроссовер Nissan Ariya построен на новой электрической платформе с независимой задней подвеской и возможностью установки электромоторов на передней и задней осях. Новинка может комплектоваться батареей емкостью 63 либо 87 киловатт-часов. Переднеприводный кроссовер оснащается одним электромотором мощностью 218–242 лошадиные силы. Полноприводные модификации получили силовую установку мощностью 278–305 лошадиных сил. Запас хода у кроссовера в зависимости от версии варьируется от 360 до 500 км по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Ariya (2021)

Nissan запатентовал в России свой первый электрокар

20 октября 2020

Nissan назвал дату дебюта нового бюджетного кроссовера

14 октября 2020
Nissan X-Trail (2021)

Nissan запатентовал в России новый X-Trail

12 октября 2020
Nissan Qashqai 2020

Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года

01 октября 2020
Nissan Leaf

Nissan Leaf превратили в мобильный источник энергии для спасателей

30 сентября 2020
Nissan Z Proto Concept (2020)

Nissan представил долгожданный спорткар Proto Z

16 сентября 2020

 Новости Nissan Ariya

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 2021 космос становится ближе Тест драйв
19 октября 2020

KIA K5
"Космос становится ближе"
Lada Largus Cross - lada largus cross quest (2020) задал загадку о будущем модели
Тест драйв
16 октября 2020

Lada Largus Cross
"Quest задал загадку о будущем модели"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое
Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"

Написано новостей:

2 6 9 0 8