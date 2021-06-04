Стартовали продажи нового Nissan Ariya

Теперь с уверенностью можно говорить – «Ария» окончательно перешла в статус товарного автомобиля. Концерн уже запустил продажи на домашнем рынке, и на очереди – выход на мировую арену. В Россию электромобиль также собираются поставлять

Итак, местным клиентам автомобиль предложат в двух конфигурациях. Одномоторный кроссовер располагает 242-сильным мотором, который располагается на передней оси. Двухмоторная же версия гораздо мощнее -394 электрических коня. Впрочем, обе машины можно назвать сравнительно шустрыми – старшая версия разгоняется за 5 секунд до сотни, а младшая – за семь.

Что касается внешности, то для облегчения визуализации сообщим, что Ariya близка по габаритам к популярному в России кроссоверу X-Trail. Будет доступна и достаточно широкая возможность персонализации внешности – широкая палитра цветов, двухцветная окраска кузова.