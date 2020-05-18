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18 май 2020

Кроссовер Nissan Kicks обновился

Кроссовер Nissan Kicks обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компактный городской кроссовер Nissan Kicks, который выпускают с 2016 года, пережил обновление. Автомобиль получил заметные визуальные изменения и технические новшества

При сохранении фирменного стиля Kicks получил существенно измененную «морду». V-образная решетка порядком увеличилась в размерах, а новые светодиодные фары стали длиннее и тоньше. Сзади новшеств куда меньше. Дизайнеры разработали новый бампер и изменили графику фонарей (их конфигурация при этом осталась прежней). Внутри обновление и вовсе не чувствуется. Производитель сообщает, что проапгрейдил медиасистему и щиток приборов.

Но главные нововведения скрыты от глаз. Nissan Kicks впервые получил фирменную систему e-Power, которая несколько лет устанавливается на японские автомобили компании, в том числе Nissan Note. Кроссовер приводится в движение 129-сильным электродвигателем EM57. Он питается от крошечной литий-ионной батареи емкостью 1,57 кВт*ч, которую постоянно подзаряжает 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС (79 л.с.). Привод — только передний.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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