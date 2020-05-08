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8 май 2020

Кроссовер Nissan Kicks получил турбомотор от Renault Arkana

Кроссовер Nissan Kicks получил турбомотор от Renault Arkana
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила обновленный компактный кроссовер Kicks, который стал доступен с 1,33-литровым наддувным двигателем

Компания Nissan представила обновленный компактный кроссовер Kicks для индийского рынка. Модель получила новый наддувный двигатель, который в России известен по купе-кроссоверу Renault Arkana.

Речь идет о 1,33-литровом турбированном четырехцилиндровом моторе совместной разработки Renault и Daimler. На индийском Kicks агрегат выдает 156 л. с. и 254 Н•м крутящего момента. Двигатель работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с вариатором, который стал впервые доступен для кроссовера в Индии.

Базовый мотор остался прежним: атмосферник рабочим объемом 1,5 л, выдающий 106 сил и 142 ньютон-метра. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика». При этом единственный дизельный двигатель — 1,5-литровый 110-сильный агрегат — исчез из линейки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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