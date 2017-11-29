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29 ноя 2017

Nissan привезет Kiks на мотор-шоу в Лос-Андежелес

Nissan привезет Kiks на мотор-шоу в Лос-Андежелес
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan буквально за день до открытия мотор-шоу в Лос-Анджелесе неожиданно анонсировала премьеру там новой модели. Судя по обводам кузова под покрывалом речь идет о компактном кроссовере Kiks.

Вообще говоря Kiks создавался для рынков развивающихся стран и пока продается лишь в Южной Америке. Сейчас машину собирают в Мексике и Бразилии, но еще во время ее премьеры в Nissan говорили о том, что Kiks станет глобальной моделью и будет продаваться по всему миру, вернее «более чем в 80 странах».

Спецификаций версии для США пока нет, на местном рынке Nissan Kiks будет конкурировать с Honda HR-V, Chevrolet Trax, Mazda CX-3 и Jeep Renegade. Любопытно, что эта модель вытеснит из Северной Америки Nissan Juke, с обновлением которого, похоже, в Nissan решили повременить.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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