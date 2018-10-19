Nissan официально представили кроссовер Kicks

Индийское подразделение компании Ниссан представило общественности обновлённый и увеличенный кроссовер Kicks

Специалисты довольно высоко оценивают его перспективы на рынке. Возможно, он скоро появится и в России, хотя такие планы пока не озвучены.

Kicks построен на новой для индийского производителя платформе от Renault Duster. По размерам он имеет длину 4384 мм, высоту1656 мм, колёсную базу 2673 мм. Габариты лишь немного меньше, чем у Nissan Qashqai.

В качестве силовых агрегатов будут предложены полуторалитровый бензиновый мотор, мощностью в 106 лошадей и дизельный двигатель такого же объёма, развивающий 110 л. с. В качестве трансмиссии поставляется 5-ти ступенчатая и 6-ти ступенчатая механические коробки. Позже появятся ещё два варианта трансмиссии: АКПП и вариатор.

Внешность переработанного автомобиля практически не изменилась, несмотря на смену платформы и изменения размеров. Старт продаж в Индии назначен на январь будущего года.